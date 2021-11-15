Экс-советник начальника Генштаба Армении: Хватит как трусливые бабы всех просить
«Хватит как трусливые бабы всех просить». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший советник начальника генштаба Владимир Погосян, комментируя заявление МИД своей страны с призывом к России, ОДКБ и мировому сообществу отреагировать на ситуацию в Зангезуре.
Погосян призывает официальных лиц своей страны объявить «Отечественную войну».
«Срочно поменяйте начальника генерального штаба Давтяна. Просите генерала Гаспаряна или уйдите в отставку», - написал экс-советник начальника армянского генштаба.