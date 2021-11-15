Минобороны Азербайджана: армянская армия панически отступает главное на этот час
Военнослужащие азербайджанской армии отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что боевая активность противника вдоль государственной границы контролируется подразделениями азербайджанской армии. Армянские военнослужащие в страхе и смятении покидают свои позиции, среди личного состава наблюдается паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя.
Подразделения азербайджанской армии владеют оперативно-тактическим преимуществом, заявляет Минобороны Азербайджана.
Азербайджанское военное ведомство еще раз заявляет, что ответственность за напряженность на границе несет военно-политическое руководство Армении.