Военнослужащие азербайджанской армии отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что боевая активность противника вдоль государственной границы контролируется подразделениями азербайджанской армии. Армянские военнослужащие в страхе и смятении покидают свои позиции, среди личного состава наблюдается паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя.

Подразделения азербайджанской армии владеют оперативно-тактическим преимуществом, заявляет Минобороны Азербайджана.

Азербайджанское военное ведомство еще раз заявляет, что ответственность за напряженность на границе несет военно-политическое руководство Армении.