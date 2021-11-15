Минобороны Армении о погибших военных
У армянской стороны есть погибшие и раненые, ситуация на границе остается крайне сложной. С таким заявлением выступило Министерство обороны Армении.
У армянской стороны есть погибшие и раненые, ситуация на границе остается крайне сложной. С таким заявлением выступило Министерство обороны Армении.
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