Сегодня, 16 ноября, Управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны был представлен брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций. Об этом сообщает Министерство обороны.

Участникам брифинга была представлена подробная информация о провокациях, совершенных армянской стороной на государственной границе, и текущей ситуации.