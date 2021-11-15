Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:56

Этот необычный вопрос после долгожданной надежды на мир, после двух кровопролитных карабахских войн завис на устах с раннего утра застигнутых врасплох новой военной сводкой из Лачина, Зангезура, Кельбаджара жителей Азербайджана и Армении. Заветный мир оказался всего лишь краткой паузой. Замолкли уста политиков и дипломатов, и снова заговорили автоматы. Армения, как и накануне краткосрочной июльской войны 2020 года на линии соприкосновения в Товузе, попыталась занять стратегические высоты в направлении Лачинского района – узкого коридора в гористой местности, соединяющего Армению с верхней частью Карабаха. Однако, как и в июле 2020 года, атака армянских подразделений захлебнулась, и вынужденная перейти в контрнаступление азербайджанская армия отбросила позиции армянских войск.

Столкновение на этом участке неделимитированной границы назревало давно. На переднем плане постконфликтной картинки за круглым столом вели напряженные переговоры другой Григорян – Мгер и Шахин Мустафаев, которых разделял тяжеловесный Оверчук. На заднем плане у Западного Зангезура вблизи Лачина происходили перманентные столкновения армянских и азербайджанских военнослужащих, пытавшихся занять более выгодные боевые позиции. Частые стычки завершались вмешательством грозных российских миротворцев, которые каждый раз отводили армянские войска к их исходным позициям. Григорян с Мустафаевым с трудом продвигались карандашом по картам горного Зангезура. Там, где армянские солдаты после унизительного поражения старались перехватить новые позиции азербайджанской армии. Азербайджан на протяжении года долго и отчаянно прилагал усилия, чтобы убедить Армению в необходимости проведения скорейшей делимитации границ. Но армянское правительство, преследуя цель легкого тактического успеха, стремилось выйти на площадь к сторонникам пусть и с легковесной, но радостной весточкой с фронта о победе над «врагом, который после Карабаха лелеял мечту вернуть и исторический Зангезур». Пашиняну и его команде любой ценой нужно было достичь хотя бы сиюминутного военного успеха. Но каждый раз ветер призрачной революционной надежды наталкивался на глыбу хорошо вооруженной и выученной азербайджанской армии. Армянские подразделения покидали азербайджанские высоты с посыпанной пеплом, поникшей головой, а ответственная за новые поражения «площадная демократия» наталкивалась на ставшие привычными обвинения в предательстве и упреки в некомпетентности в армянском парламенте.