Мехман Алиев: «Армения не получила поддержки со стороны России»

В то же время, без взаимного признания границ и открытия транспортных коридоров не может бать создана правовая база для установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Арменией, необходимая для решения ключевых задач нормализации отношений между Баку и Ереваном и выполнения обязательств в рамках трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года.

«Ереван считает, что, признав границы, он окончательно утратит свои претензии на Карабах , который останется в составе Азербайджана, - говорит эксперт. – Большая часть армянского общества считает такое развитие событий недопустимым».

Главная причина обстрелов наших позиций со стороны армянских войск, а также неоднократных попыток захвата азербайджанских территорий заключается в стремлении Армении уйти от выполнения обязательств по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Об этом haqqin.az сказал известный эксперт, главный редактор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.

По мнению Алиева, в попытке вернуть на стол переговоров вопрос статуса Карабаха, Армения не получила поддержки со стороны России и МГ ОБСЕ. Представителям Армении дали ясно понять на встречах в Москве, что урегулирование конфликта проходит только через признания советских границ между АрмССР и АзССР. К слову, именно непризнание Арменией советских границ и стало причиной первой карабахской войны.

Мехман Алиев считает, что, несмотря на позицию всех глобальных игроков в регионе, заинтересованных в окончании конфликта, Ереван торпедирует эти усилия, пытаясь увязать вопрос признания границ с дискуссией вокруг статуса Карабаха. С такой постановкой вопроса категорически не согласен не только Азербайджан, но и посредники в урегулировании конфликта, считающие, что, в первую очередь, необходимо взаимное признание границ между Азербайджаном и Арменией.

«Систематические визиты представителей правительства Армении в Москву и их попытки получить поддержку Кремля в вопросе статуса Карабаха успеха, как известно, не имели. Армении так и не удалось развернуть процесс урегулирования в выгодное для себя политическое русло», - сказал политолог.

По мнению Алиева, Азербайджан ведет абсолютно правильную политику в том, что последовательно укрепляется на границах Азербайджанской ССР. В последнее время Армения пытается играть мускулами и, в пику азербайджанским пограничным постам, стремится устанавливать на нашей территории свои погранпосты. Об эффективности таких попыток говорит решение Никола Пашиняна, отправившего вчера в отставку министра обороны и устроившего в Генштабе суровый «разбор полетов».

Сейчас армянское общество находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, Армения хочет вернуть на стол переговоров вопрос статуса Карабаха, с другой же, от неё требуют строго выполнять условия Соглашения от 10 ноября 2020 года. В такой ситуации очевидно, что тянуть время до бесконечности Еревану никто не даст.

"Думаю, не позднее 25 декабря в Москве состоится встреча президентов Азербайджана и Армении, на которой будет окончательно решен вопрос взаимного признания границ, - считает Мехман Алиев. - Сам Пашинян в принципе к этому готов. Чего не скажешь об армянской оппозиции и некоторых силах в генералитете, проталкивающих свою повестку. Тем не менее, хочется надеяться, что к концу декабря армянское общество, все-таки, поймет, что признание границ Азербайджана – процесс необратимый и не имеющий политических альтернатив».