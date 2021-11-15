МИД Азербайджана: эти провокации являются очередной авантюрой руководства Армении
«В последние дни со стороны Армении наблюдаются целенаправленные провокации. Это является очередной военной авантюрой руководства Армении». Об это haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
«Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на временно подконтрольную российским миротворцам территорию Азербайджана и проведение здесь военных совещаний, концентрация около 60 военных личного состава Вооруженных сил Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, а также интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах со стороны ВС Армении свидетельствуют о том, что армянская сторона целенаправленно обостряет ситуацию», - говорится в сообщении.
Также ведомство подчеркивает незаинтересованность Армении в обеспечении мира и безопасности в регионе.
«Все это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркнем, что напряженность в регионе-очередная военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю эскалацию лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», - отмечается в сообщении.