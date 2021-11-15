Пресс-служба президента: Шарль Мишель позвонил Ильхаму Алиеву

Председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора Шарль Мишель выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Шарля Мишеля президент Ильхам Алиев отметил, что армянская сторона не раз совершала военные провокации в Шуше, Лачине и Кельбаджаре, и последняя широкомасштабная атака Армении состоялась сегодня.

Глава государства рассказал о наличии раненых военных с азербайджанской стороны, а также заявил об адекватных ответных действиях на провокации Армении.