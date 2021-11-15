Сергей Шойгу позвонил Закиру Гасанову

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу позвонил главе оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе. Об этом haqqin.az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Закир Гасанов заявил о решительном предотвращении провокаций со стороны Армении.

Сергей Шойгу, в свою очередь, выразил готовность приложить усилия для прекращения военных действий и стабилизации обстановки.