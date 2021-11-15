Кочарян обвинил Пашиняна и призвал его к отставке

Оппозиционный блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном, выступил с заявлением в связи с ситуацией в Армении. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Армянская оппозиция обвиняет правительство Никола Пашиняна в создавшейся ситуации, констатируя, что в Армении царят «человеческие, территориальные и военные потери, раскол и хаос».

Полноценным разрешением ситуации, по мнению оппозиции, является уход властей. За отставкой Никола Пашиняна должно последовать объединение всех дееспособных сил, формирование нового правительства, обеспечение политики решения внешних и внутренних проблем Армении.