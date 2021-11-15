Министр обороны Турции заявил о своей поддержке Азербайджана

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар позвонил главе оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Закир Гасанов проинформировал турецкого коллегу о нынешней ситуации на азербайджано-армянской границе и провокациях Армении, а также заявил о решительном предотвращении этих шагов противоположной стороны.

Хулуси Акар, в свою очередь, отметил, что Турция, как и всегда, поддерживает Азербайджан.