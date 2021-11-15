Пашинян снова позвонил Путину
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», - говорится в сообщении.