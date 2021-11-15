ООН обратилась к Азербайджану и Армении
Организация Объединенных Наций (ООН) призывает Азербайджан и Армению решать вопросы мирным путем посредством диалога и проявлять сдержанность. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.
«Мы с обеспокоенностью отслеживаем сообщения о последнем насилии. Нам необходимо проверить данные сообщения. Призываем все стороны к сдержанности, действовать в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, решать все соответствующие озабоченности мирным путем через диалог. Мы хотим избежать возвращения к эскалации», - сказал представитель ООН.