Сафар Мехтиев встретился в Эр-Рияде с генеральным директором налогового и таможенного органа этой страны Сухейлом бин Мухаммедом Абаними.

Накануне делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета генерал-полковником таможенной службы Сафаром Мехтиевым посетила с официальным визитом Саудовскую Аравию.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Саудовской Аравией, Сафар Мехтиев подчеркнул важность усиления взаимодействия таможенных органов двух стран.

Председатель госкомитета рассказал о структурных изменениях, осуществляемых президентом Ильхамом Алиевым в рамках проводимых реформ в таможенной системе, усилении материально-технической базы и потенциала сотрудников, упрощении таможенных операций, обеспечении прозрачности. Отмечено, что за счет применения современных технологий, инновационных проектов были достигнуты важные успехи в фискальной сфере, борьбе с контрабандой, минимизации контактов между гражданами и чиновниками и обеспечении прозрачности.

Говоря о блестящей победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, председатель комитета отметил, что освобождение оккупированных территорий создает новые возможности не только для региона, но и с точки зрения развития международной торговли и транзита.

Сафар Мехтиев рассказал о перспективах развития отношений между таможенными органами двух стран и подчеркнул, что предпринимаемые в этом направлении шаги также окажут положительное влияние на рост взаимного торгового оборота.

Генеральный директор закат, налогового и таможенного органа Саудовской Аравии, Сухейл бин Мухаммед Абаними подчеркнул необходимость дальнейшего развития отношений между нашими странами и выразил уверенность в том, что таможенные органы внесут в это свой вклад подписанным соглашением.

Затем было подписано Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенного дела.