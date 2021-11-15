Минобороны России: После разговора с Шойгу Армения и Азербайджан остановили огонь

«Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки после разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу, ситуация в районе горы Килисали нормализовалась». Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

«В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», - говорится в сообщении Минобороны России.