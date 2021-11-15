Э.Намазов подчеркивает, что анонсы о трехсторонней встрече, неоднократно звучавшие из Москвы на официальном уровне, решительно опровергались официальными лицами в Ереване, которые в результате эту встречу сорвали.

«Боевые действия на армяно-азербайджанской границе – прямое следствие авантюрной политики Армении, отказывающейся от проведения трехсторонней встречи в Москве и подписания соглашения о начале демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией» , - сказал haqqin.az директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов.

Если называть вещи своими именами, то отказ Армении признавать границы между нашими государствами и территориальную целостность Азербайджана, по сути, означает продолжение политики территориальных претензий к нашей стране, что и привело в итоге к тяжелому поражению в 44-дневной войне и может привести к еще более тяжким для Армении последствиям.

В эти часы армянские СМИ пишут, что проводимая Ереваном политика связана с давлением радикальной оппозиции и реваншистских сил на команду Никола Пашиняна. Отмечается также, что международные посредники, включая Россию, пытаются убедить армянских радикалов прекратить давление на законно избранную власть и дать ей возможность цивилизованным путем, на основе международного права урегулировать все вопросы, оставшиеся после поражения Армении в 44-дневной войне. От внимания СМИ не ускользнули также многочисленные встречи посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина с представителями различных политических сил в Ереване.

«В любом случае, - считает Эльдар Намазов, - независимо от того, прогнулся ли премьер-министр Пашинян под напором оппозиции или же были другие причины эскалации конфликта, к примеру, стремление Еревана привлечь в регион западных покровителей, дезавуировав тем самым миротворческие усилия Москвы, ясно одно: спровоцировав очередной виток напряженности, уже приведшей к достаточно серьезным последствиям, Армения сорвала принятие очень важных решений по открытию коммуникаций и делимитации границ. Все это вновь актуализирует идею, которую я не раз высказывал вашему сайту: если провокации со стороны Армении будут продолжаться, Азербайджану для надежной защиты своих территорий следует создать по всей линии армяно-азербайджанской границы, от зоны Казаха до НАР, буферную зону глубиной в 30 километров».

Властям Армении, отмечает эксперт, следует понять: не признавая границ между двумя государствами, зафиксированных в официальных документах СНГ, ОБСЕ и ООН, Ереван не только провоцирует новый этап вооруженного конфликта, но при этом еще и рискует собственными территориями. Поскольку нельзя признавать свою границу и при этом игнорировать границу Азербайджана. В такой ситуации ни ОДКБ, ни Россия помочь Армении с точки зрения международного права никак не могут.

Понимают ли это в Ереване?

Судя по тревожным новостям, поступающим из зоны вооруженных столкновений между армянскими и азербайджанскими подразделениями, нет.

Поймут ли?

Ответ мы получим уже в ближайшие дни.