В эти минуты на площади Республики в Ереване проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Iravunk.

Сообщается, что сейчас на центральной площади армянской столицы находятся около 500 человек, однако их количество растет. В популярных интернет-сообществах армянского сегмента социальных сетей размещаются призывы выходить на улицы.

Также очевидцы публикуют фотографии с площади Республики и пишут о большом скоплении полицейских в центре Еревана.