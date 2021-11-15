США призвали Ереван и Баку начать демаркацию границы

Армения и Азербайджан должны принять срочные меры для снижения напряженности и избежания дальнейшей эскалации между сторонами. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенного 16 ноября его пресс-службой.

По словам главы Госдепа, в Вашингтоне крайне озабочены сообщениями об активных боях возле границы двух стран. Блинкен также призвал Ереван и Баку «к прямому и конструктивному взаимодействию», включая «переговоры по демаркации границы».