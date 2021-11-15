16 ноября в эфире программы «Соловьёв LIVE» обсуждалась тема обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Одним из гостей передачи был политический обозреватель и журналист из Армении Айк Халатян.

В ходе своего выступления Халатян заявил, что быть другом России значит быть лузером.

"Москва делает так, что быть другом России – это стало синонимом слова «лузер». Как во внешней политике ты «лузер», если ты с Россией, потому что Россия тебе не поможет и не поддержит, начиная от Донбасса и заканчивая Карабахом и Арменией, так и во внутренней политике. Быть другом России – это означает быть лузером и вечно проигрывать. Вот что означает российская внешняя политика", – заявил политобозреватель.