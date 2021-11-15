Постпред Азербайджана в ООН: Ситуация на границе стала результатом опасных реваншистских идей Армении
В Баку убеждены, что альтернативы нормализации отношений с Ереваном нет, и готовы к подписанию мирного соглашения. Об этом заявил постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая в Совете Безопасности организации.
«Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс», — сказал азербайджанский дипломат.
«Азербайджан убежден, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании, уважении суверенитета, территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ», — сказал Яшар Алиев.
По словам постпреда, целью такой нормализации является примирение и мирное сосуществование Азербайджана и Армении. Яшар Алиев также отметил, что сложившаяся на границе ситуация является результатом опасных армянских реваншистских идей.
Напомним, накануне Армения совершила широкомасштабную провокацию на азербайджано-армянской государственной границе. По данным Министерства обороны Азербайджана, подразделения ВС Армении осуществили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на государственной границе в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов. К позициям, расположенным в районах Басаркечер и Гаракилься, армянские военные подразделения сосредоточили дополнительную живую силу, военную и специальную технику и атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах. Противник вел интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия и гранатометов различного калибра. В целях подавления боевой активности ВС Армении объединениями и силами азербайджанской армии, дислоцированными на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена военная операция. Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело крах в оперативно-тактическом аспекте, а попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом.