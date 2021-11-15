Постпред Азербайджана в ООН: Ситуация на границе стала результатом опасных реваншистских идей Армении

10:12

В Баку убеждены, что альтернативы нормализации отношений с Ереваном нет, и готовы к подписанию мирного соглашения. Об этом заявил постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая в Совете Безопасности организации. «Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс», — сказал азербайджанский дипломат.

«Азербайджан убежден, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании, уважении суверенитета, территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ», — сказал Яшар Алиев. По словам постпреда, целью такой нормализации является примирение и мирное сосуществование Азербайджана и Армении. Яшар Алиев также отметил, что сложившаяся на границе ситуация является результатом опасных армянских реваншистских идей.