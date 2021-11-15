Обвиняемые в терроризме граждане Армении предстанут перед азербайджанским судом
Завершено предварительное следствие по уголовному делу двух граждан Армении - Саргсяна Ишхана и Рафаэляна Владимира, обвиняемых в терроризме.
Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано в производство судьи Эльмина Рустамова.
Оба гражданина Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана.