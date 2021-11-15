Бои на границе: Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых

Министерство обороны Азербайджана распространило официальную информацию о погибших и раненых в ходе произошедших накануне боев на Лачинско-Кельбаджарском направлении границы.

В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии:

- лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;

- прапорщик Джаббаров Орхан Гатам оглу;

- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;

- солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;

- солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;

- солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;

- солдат Халилов Мурад Галиб оглу.

Руководство Министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным погибших военнослужащих.

В сообщении Минобороны отмечается, что 10 азербайджанских военнослужащих ранены.