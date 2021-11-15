На этот раз он посетил Гянджу, где вместе с главой местной Исполнительной власти Ниязи Байрамовым и футбольным ветераном Вели Гасымовым встретился с юными футболистами, презентовал им от имени АФФА спортивные формы и мячи.

Также Эльхан Мамедов провел встречу с представителями футбольной общественности Гянджи, на которой обсуждалось развитие футбола, увеличение массовости в городе.

Исполнительный вице-президент ознакомился с территорией, на которой планируется строительство гянджинской Футбольной академии и укладка поля с искусственным покрытием.

Затем представитель АФФА понаблюдал за матчем 8-го тура Первого дивизиона, в котором местный «Кяпяз» принимал «Туран Товуз».