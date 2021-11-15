Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с провокацией, совершенной Арменией 16 ноября, при предотвращении которой погибли 7 военнослужащих азербайджанской армии, 10 военных получили ранения.

В сообщении Генпрокуратуры указывается, что 16 ноября вооруженные силы Армении, грубо нарушив условия Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также фундаментальные принципы и нормы международного права, начали обстрел из артиллерийских установок различного калибра позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Военная прокуратура по данному факту возбудила уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (попытка убийства на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), отмечается в заявлении.

В настоящее время органы прокуратуры Азербайджана ведут работу по сбору и документированию доказательств преступлений армянских военных и привлечению их к ответственности в рамках норм международного права, подчеркивает ведомство.