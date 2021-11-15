В Армении не поверили данным Минобороны страны ФОТО
В Армении заявили, что Министерство обороны страны вводит в заблуждение общественность в связи с количеством погибших в ходе боев, произошедших накануне на Лачинско-Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы в результате армянских провокаций.
Так, главный редактор сайта Politik.am, журналист и востоковед Борис Мурази на своей странице в Facebook написал, что официальные данные армянского оборонного ведомства не совпадают с реальным числом погибших:
«Министерство обороны заявляет, что у нас один погибший, а на сегодняшнем заседании Национального собрания было предложено почтить минутой молчания память погибших. Они продолжают держать всех нас за животных».
Активные пользователи армянского сегмента социальных сетей также заявляют о десятках погибших армянских солдат:
Кроме того, армянские СМИ пишут, что въезды в зону вчерашних боев закрыла военная полиция, пропускают только машины скорой помощи, которые вывозят оттуда тела погибших и раненых.
Отметим, что Министерство обороны Армении сообщило об одном погибшем военном, 13 задержанных и 24-х солдатах, судьба которых неизвестна.