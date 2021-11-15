В Армении заявили, что Министерство обороны страны вводит в заблуждение общественность в связи с количеством погибших в ходе боев, произошедших накануне на Лачинско-Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы в результате армянских провокаций.

Так, главный редактор сайта Politik.am, журналист и востоковед Борис Мурази на своей странице в Facebook написал, что официальные данные армянского оборонного ведомства не совпадают с реальным числом погибших:

«Министерство обороны заявляет, что у нас один погибший, а на сегодняшнем заседании Национального собрания было предложено почтить минутой молчания память погибших. Они продолжают держать всех нас за животных».