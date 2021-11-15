Азербайджан и впредь будет давать адекватный ответ на любые военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Решительно осуждаем продолжение военных провокаций армянской стороны на почве реваншизма. Военно-политическое руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе и воспрепятствование выполнению положений Трехстороннего заявления», - отмечается в комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркивается, что Азербайджан и впредь будет адекватно отвечать на угрозы своей территориальной целостности и военные провокации.

Отметим, что 16 ноября в результате военной провокации, совершенной Арменией на границе, в ходе боевых действий погибли 7 военнослужащих азербайджанской армии, 10 получили ранения.