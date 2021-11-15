Рамиль Усубов на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве
В Москве проходит ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В ней принимает участие и секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов.
Одной из тем встречи стали, в частности, угрозы безопасности странам Содружества со стороны Афганистана, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.
«В центре внимания участников заседания — угрозы безопасности государств СНГ, исходящие с территории Афганистана, вопросы сотрудничества в сфере миграции, проблемы, связанные с развитием биотехнологий», — говорится в сообщении.