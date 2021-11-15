Зеленский и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство
«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе, а также об инициативах по усилению безопасности в регионе Черного моря», - говорится в заявлении офиса главы украинского государства.
В сообщении отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере и констатировали, что стратегическое партнерство укрепляет вооруженные силы обоих государств.
«Была отмечена реализация ряда важных проектов в отраслях самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия», - сообщает пресс-служба Зеленского.
Украинский президент сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил Турцию присоединиться к кругу его заказчиков.
Лидеры двух стран отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки «Соглашения о зоне свободной торговли» и рассмотрели реализацию договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности строительства жилья для представителей крымскотатарского населения.
Зеленский высоко оценил неизменную поддержку Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, ее активное участие в Крымской платформе.