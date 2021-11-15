Аргишти Кивирян: Армянам лучше договориться с турками

«Армянам лучше договориться с турками», - написал на своей странице в Facebook координатор информационного агентства ARMENIA Today, аналитик Аргишти Кивирян.

А.Кивирян отметил, что каждый метр продвижения азербайджанцев ускоряет уход России из региона: «Потому что в этом случае и в случае продолжения такого поведения армянам лучше договориться с турками, чем полагаться на такого союзника, как Москва․․․».

Напомним, что после обострения накануне ситуации на Лачинско-Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы в результате армянских провокаций в Ереване вновь стали звучать антироссийские лозунги и обвинения в адрес России.