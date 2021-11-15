Мадат Гулиев налаживает связи с Эмиратами фото
На 17-й авиационной выставке Dubai Airshow 2021, проходившей с 14 по 18 ноября этого года в Дубае, состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с государственным министром по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом ибн Ахмедом аль Боуварди.
В пресс-службе Миноборонпрома Азербайджана haqqin.az сообщили, что в ходе встречи была подчеркнута необходимость сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами в области оборонной промышленности, состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Dubai Airshow проходит раз в два года под эгидой вице-президента, премьер-министра, эмира Дубая и министра обороны ОАЭ шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. На этот раз на выставке были представлены навигационные аппараты, системы наблюдения и связи, оборудование для искусственного интеллекта, БПЛА и самолеты, космические спутники и т. д. из более чем 100 стран мира, около 1000 компаний-производителей принимали участие в выставке в этом году.