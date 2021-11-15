Из-за нестабильности, вызванной приходом к власти движения «Талибан», производство опиума в Афганистане в 2021 году увеличилось на 8% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в докладе Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Согласно документу, на сегодняшний день урожай опиума в Афганистане достиг 6,8 тысячи тонн. В 2021 году на мировой рынок было экспортировано примерно 320 тонн чистого афганского героина. На героин из Афганистана приходится порядка 80 % мирового потребления опиатов.

«Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков», — говорится в докладе.