Ильхам Алиев выделил бакинской мэрии около 19 млн манатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября подписал распоряжение о мерах по улучшению материально-технического обеспечения жилищно-коммунального хозяйства города Баку. Об этом сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, для обеспечения техникой коммунального назначения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти (ИВ) города Баку из предусмотренного в государственном бюджете АР на 2021 год резервного Фонда президента АР столичной ИВ выделено 18 800 000 манатов.