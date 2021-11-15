ВМС Турции принимают на вооружение отечественные торпеды Akya
ВМС Турции до конца года примут на вооружение отечественные торпеды Akya, передает Anadolu.
Согласно сообщению, проводится работа над проектом морской торпеды Akya тяжелого класса и торпеды калибра 324-мм.
Отмечается, что первая партия отечественных торпед поступит на вооружение ВМС уже в декабре. Продолжаются последние тесты подсистем Akya, разработано программное обеспечение.
Акцент сделан на возможность использования Akya с отечественной системой управления Müren, интегрированной в подводные лодки класса Preveze.