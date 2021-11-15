В распоряжении haqqin.az эксклюзивное видео: армянские солдаты бросили оружие и бежали с поля боя
Подразделения вооруженных сил Армении 16 ноября предприняли широкомасштабные провокации против Азербайджана на Лачинско-Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы, что завершилось провалом армянской армии.
В результате решительных мер азербайджанской армии наступление противника было предотвращено, подразделения вооруженных сил Армении, понеся потери в живой силе и технике, были вынуждены отступить.
Армянские СМИ и активисты заявляют, что уничтожено до 20 военнослужащих ВС Армении, более 40 получили ранения.
В качестве трофеев взято большое количество вооружения армянской армии - крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, стрелковое оружие, противотанковые и ручные гранаты, патроны и др.
В распоряжении haqqin.az оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлены кадры с брошенным армянскими солдатами оружием.