Министр Шахбазов на встрече министров Форума стран - экспортеров газа
Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 23-й встрече министров Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ - Gas Exporting Countries Forum (GECF), который состоялся в формате видеоконференции.
В пресс-службе Министерства энергетики Азербайджана haqqin.az сообщили, что в своем выступлении министр выразил постоянную поддержку страны глобальным усилиям по сокращению выбросов углерода в мире и борьбе с изменением климата. В качестве примера шагов, предпринятых в этом контексте, было отмечено, что направления, укрепляющие позиции возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, нашли отражение в Национальных приоритетах и стратегии социально-экономического развития страны, а также в выступлении Азербайджана с новыми целями на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго.
Было отмечено, что Азербайджан в очередной раз заявил о своей приверженности глобальной цели сохранения глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, закрепленной Парижским соглашением и поддерживаемой Климатическим пактом Глазго.
Министр энергетики Азербайджана также отметил важную роль природного газа как источника низкоуглеродистой энергии в энергетической трансформации и усиливающееся значение углеводородов в обеспечении энергетической безопасности на фоне нынешнего энергетического кризиса: «Без диверсификации энергоресурсов невозможно устойчивое энергоснабжение, а разнообразие энергоресурсов, как всегда, является гарантией стабильности на энергетическом рынке сейчас и в будущем. Мы считаем, что поддержание энергетического баланса углеводородов имеет жизненно важное значение для устойчивости к шокам, которые приводят к энергетическим кризисам. Мы также считаем, что справедливый энергетический переход может быть возможен не путем вывода традиционных источников энергии из эксплуатации, а совместно с ними».
Подчеркнув, что энергетическая политика Азербайджана всегда преследует цель служить энергетической безопасности, стабильности, международному сотрудничеству и развитию в мире, министр сказал, что «Южный газовый коридор» является вкладом в такую политику. За десять месяцев этого года Азербайджан экспортировал по этому маршруту более 14 миллиардов кубометров природного газа, и около половины этого объема было использовано европейскими потребителями.
Отметим, что Азербайджан с 2015 года участвует в Форуме стран - экспортеров газа в статусе наблюдателя.