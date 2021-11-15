Министр Шахбазов на встрече министров Форума стран - экспортеров газа

В пресс-службе Министерства энергетики Азербайджана haqqin.az сообщили, что в своем выступлении министр выразил постоянную поддержку страны глобальным усилиям по сокращению выбросов углерода в мире и борьбе с изменением климата. В качестве примера шагов, предпринятых в этом контексте, было отмечено, что направления, укрепляющие позиции возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, нашли отражение в Национальных приоритетах и стратегии социально-экономического развития страны, а также в выступлении Азербайджана с новыми целями на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго.

Было отмечено, что Азербайджан в очередной раз заявил о своей приверженности глобальной цели сохранения глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, закрепленной Парижским соглашением и поддерживаемой Климатическим пактом Глазго.

Министр энергетики Азербайджана также отметил важную роль природного газа как источника низкоуглеродистой энергии в энергетической трансформации и усиливающееся значение углеводородов в обеспечении энергетической безопасности на фоне нынешнего энергетического кризиса: «Без диверсификации энергоресурсов невозможно устойчивое энергоснабжение, а разнообразие энергоресурсов, как всегда, является гарантией стабильности на энергетическом рынке сейчас и в будущем. Мы считаем, что поддержание энергетического баланса углеводородов имеет жизненно важное значение для устойчивости к шокам, которые приводят к энергетическим кризисам. Мы также считаем, что справедливый энергетический переход может быть возможен не путем вывода традиционных источников энергии из эксплуатации, а совместно с ними».