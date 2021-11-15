США заявили, что Китай может нанести удар первым

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен полагает, что Китай наращивает военный потенциал, который в перспективе может позволить Пекину первым нанести удар. С таким утверждением американский военачальник выступил в интервью телеканалу CBS.

Комментируя недавние испытания гиперзвукового оружия Китаем, Хайтен отметил: "Они запустили ракету большой дальности. Она облетела земной шар, от нее отделился планирующий гиперзвуковой блок, который долетел до Китая и поразил цель в Китае". На вопрос журналиста о том, была ли поражена цель, Хайтен ответил: "Достаточно близко".

Говоря об этих и других разработках китайской стороны в военной сфере, он подчеркнул: "Зачем они развивают весь этот потенциал? Это похоже на оружие первого применения.. "менно так, на мой взгляд, выглядит оружие такого типа", - цитирует его ТАСС.