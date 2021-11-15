Рамиль Алиев, собкор 15:30

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке Qatar Travel Mart, которая открылась в Дохе (Катар) 16 ноября. На выставке, которая продлится до 18 ноября, Бюро по туризму Азербайджана провело панельную сессию, посвященную Азербайджану. Выступая на сессии на тему «Как пандемия повлияла на азербайджанский туризм? Восстановление индустрии туризма в эпоху постпандемии», главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид рассказал о богатом туристическом потенциале Азербайджана, перспективах развития различных видов туризма, планах превратить Карабах в новое туристическое направление и цифровых кампаниях по продвижению на Ближнем Востоке.

В своем выступлении Ф. Зенгстшмид подчеркнул, что Катар является одним из целевых туристических рынков для нашей страны и отметил важность проведения подобных мероприятий для продвижения туристического потенциала. Он рассказал о новых возможностях сотрудничества с Катаром после отмены визового режима, а также отметил возможность подготовки специальных туристических пакетов, которые позволят части болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу в Катар в 2022 году, посетить Азербайджан. На мероприятии, прошедшем при участии представителей посольства Азербайджанской Республики в Катаре, авиакомпании Qatar Airways, а также представителей индустрии туризма, обсуждались двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, уровень готовности отелей Азербайджана к периоду постпандемии, открытие новых отелей международного класса, основные туристские продукты и новые маршруты Азербайджана.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Государстве Катар Рашад Исмаилов посетил стенд Азербайджана и ознакомился с промоматериалами. От Азербайджана на выставке участвуют представители таких отелей и турагентств, как Four Seasons Hotel, Park Inn by Radisson Baku, Absheron Hotel Group, Discover Azerbaijan Travel, Zakher Travel, Orbit Group LLC, Falcon Luxury Travel, Alison Travel, TRHAL Travel, а также департамента туризма Нахчыванской АР. Проводимый впервые Qatar Travel Mart объединяет международные, региональные и национальные туристические организации, авиакомпании, туроператоров, туристические агентства, отели и туристические онлайн-компании и преследует цель повысить конкурентоспособность и укрепить сотрудничество в сфере туризма.