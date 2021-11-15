Азербайджан впервые председательствует на заседании ЮНЕСКО
В Париже проходит 41-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. В рамках конференции начала работу Комиссия по культуре.
Заседание комиссии, в котором примут участие все страны-участницы ЮНЕСКО и организации в статусе наблюдателей, проходит под председательством руководителя аппарата Министерства культуры Азербайджана Васифа Эйваззаде.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, на повестке дня заседания - обсуждение выборов состава Бюро, проекта бюджета на 2022–2025 годы, программы в сфере культуры, проекта приоритетной оперативной стратегии для Африки на 2022–2029 годы, выполнения конвенций в сфере культуры, состояния выполнения резолюций номер 43 и 67, принятых на 40-й сессии Генеральной конференции.
Будут также заслушаны отчет о деятельности межправительственной комиссии по возвращению незаконно вывезенной культурной собственности за 2020-2021 годы, отчет межправительственной комиссии по нематериальному культурному наследию, отчет Международного фонда культуры по пропаганде культуры за 2020-2021 годы, а также отчет Комитета всемирного наследия за 2020-2021 годы.