Против Тельмана Исмаилова завели еще одно уголовное дело

МВД по Московской области возбудило дело о преднамеренном банкротстве на сумму более $180 млн против экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. В России бизнесмен уже заочно арестован по трем статьям УК, в октябре Черногория предоставила ему политическое убежище.

По данным Интерфакса, дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) возбудили 16 ноября. Поводом стал заключенный в сентябре 2012 года договор между ООО «Руслайн 2000» и АО «БМ-Банк» о предоставлении первой компании кредита на $185,4 млн. Деньги выдавались до 1 апреля 2016 года. Впоследствии «БМ-Банк» и Тельман Исмаилов заключили договор поручительства, по которому бизнесмен обязан был отвечать перед банком в полном объеме солидарно с «Руслайном 2000».

Летом 2013 года Тельман Исмаилов передал в собственность внуку две квартиры в районе Дорогомилово, а другим лицам — четыре земельных участка и два жилых дома в окрестностях подмосковного Наро-Фоминска. Общая стоимость недвижимости превысила 336 млн руб.

«В результате этих действий Исмаилов создал условия, заведомо влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов», - пояснил источник Интерфакса. Осенью 2015 года «БМ-Банк» подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании бизнесмена банкротом. Оно было удовлетворено, а сделки по квартирам и другой недвижимости суд признал недействительными.