Имена азербайджанских журналистов в списке "Репортеров без границ"
Влиятельная международная организация "Репортеры без границ" опубликовала список журналистов, убитых в 2021 году при исполнении служебных обязанностей.
В список включены имена сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж) Магеррама Ибрагимова и оператора телеканала AzTV Сираджа Абышова, которые 4 июня 2021 года подорвались на противотанковой мине, установленной армянскими террористами на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района.