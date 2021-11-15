Активистка назвала Пашиняна "турком" и заработала уголовное дело
Против гражданской активистки и бывшего члена совета старейшин Еревана Соны Агекян возбуждено уголовное дело по статье 137.1 УК Армении «тяжкое оскорбление». Некоторое время назад в своем Facebook она назвала премьер-министра страны Никола Пашиняна «турком» и «аферистом», передает Iravunk.
Как считает Агекян, уголовные дела против нее возбуждены незаконно.
«В Армении якобы демократия, но уголовные дела возбуждают как в диктаторских странах. В парламенте приняли нелегитимный закон, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление. Между тем в начале 2000-х годов одним из условий интеграции в Европу была декриминализация этой статьи», - утверждает активистка.
Она также возмущена отсутствием права выражать свое мнение в своих социальных сетях.
«Я имею право думать, что человек, назначенный премьер-министром в Армении, является турком. Обвинение основано на том, что репутация и достоинство этого человека оскорблены. Я придерживаюсь своего мнения о нем и готова повторить это в суде», - заявила Агекян.
Она также подчеркнула, что подала ходатайство на очную ставку с Пашиняном, чтобы «посмотреть ему в глаза и потребовать генетический анализ в независимой клинике».