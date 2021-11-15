Как в СНГ праздновали День Победы над Арменией

Рамиль Алиев, собкор 15:52

Президентский центр Бориса Ельцина в российском городе Екатеринбург по случаю 8 Ноября – Дня Победы был освещен в цвета государственного флага Азербайджана. Aкция осуществлена по инициативе действующей в Свердловской области национально-культурной общественной организации “Aзербайджан-Урал”. Одновременно в городе Екатеринбург проведено торжественное мероприятие по случаю Дня Победы и Дня государственного флага. Мероприятие организовано действующей в Свердловской области национально-культурной общественной организацией “Aзербайджан-Урал” совместно с генеральным консульством Азербайджана в Екатеринбурге и представительством Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) в Екатеринбурге. На церемонии были зачитаны адресованные участникам мероприятия поздравительные обращения председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной и председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова. Церемония продолжилась концертной программой.

* * * В украинском городе Харьков состоялось мероприятие, посвященное первой годовщине блестящей победы, одержанной азербайджанским народом в Отечественной войне. В церемонии, проведенной в Азербайджанском культурно-образовательном центре “Достлуг”, приняли участие представители нашей диаспоры и турецкие гости. Мероприятие было продолжено представлением собравшимся информации о шехидах Отечественной войны и демонстрацией видеороликов, отражающих мужество наших героев. Затем была установлена видеосвязь с проживающими в Азербайджане родителями шехидов. Родители, ставшие свидетелями большого уважения, с которым в Харькове относятся к памяти шехидов, выразили признательность руководству и воспитанникам центра. В художественной части мероприятия прозвучали стихи, посвященные нашей блестящей победе, были представлены сцены и танцы из спектакля “Xaры-бюльбюль”.

* * * В городе Днипро Днепропетровской области Украины состоялась праздничная церемония по случаю 8 ноября – Дня Победы. В мероприятии, организованном в Национально-культурном центре “Лига азербайджанцев Днепропетровской области”, приняли участие активисты нашей диаспоры, представители местной общественности и СМИ. Отмечалось, что в Отечественной войне участвовали 5 выпускников воскресной азербайджанской школы при Лиге азербайджанцев. Затем было представлено видеообращение одного из этих выпускников – гази Отечественной войны Ниджата Магеррамова, награжденного 5 медалями за освобождение Шуши, Агдама, Физули, Ходжавенда и Джебраила, к соотечественникам. Мероприятие продолжилось литературно-художественной программой, показанной воспитанниками педагога воскресной азербайджанской школы Ягут Башировой.

* * * B столице Беларуси Минске состоялась торжественная церемония по случаю Дня Победы. В мероприятии приняли участие официальные лица Беларуси, руководители дипломатического корпуса, сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси, Государственного комитета по работе с диаспорой, представители азербайджанской диаспоры и местной общественности. B официальной части праздника выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев и председатель комиссии парламента Беларуси по внешним связям Андрей Савиных. Выступавшие поздравили наш народ и азербайджанцев мира с грандиозной Победой. В художественной части мероприятия выступили квартет Белорусской государственной филармонии, проживающая в Беларуси известная азербайджанская певица Гюнеш Аббасова и Ламия Албабаева, танцевальная группа “Легенды Кавказа”. Также была развернута фотовыставка, отражающая период до и после Отечественной войны.