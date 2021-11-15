Талибы обратились в Конгресс США денег нет
Движение «Талибан» призвало членов Конгресса США разморозить афганские активы, предупредив, что экономическая ситуация в Афганистане может привести к катастрофическим последствиям в других странах. Об этом говорится в письме министра иностранных дел талибов Амира Моттаки.
По его словам, на данный момент самой большой проблемой, стоящей перед Афганистаном, является финансовая незащищенность, и единственное решение проблемы – разморозка активов афганского народа правительством США.
«Экономическая ситуация может спровоцировать массовый отток населения, что вызовет проблему в других странах», - подчеркнул министр.
Он также заявил, что Афганистан не представляет угрозы для региона или мирового сообщества.
Отметим, что Вашингтон заморозил активы Центрального банка Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов США, в итоге экономика страны рухнула. Государственные служащие не получают зарплату месяцами, а правительство не может оплачивать импорт товаров.