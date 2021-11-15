Движение «Талибан» призвало членов Конгресса США разморозить афганские активы, предупредив, что экономическая ситуация в Афганистане может привести к катастрофическим последствиям в других странах. Об этом говорится в письме министра иностранных дел талибов Амира Моттаки.

По его словам, на данный момент самой большой проблемой, стоящей перед Афганистаном, является финансовая незащищенность, и единственное решение проблемы – разморозка активов афганского народа правительством США.

«Экономическая ситуация может спровоцировать массовый отток населения, что вызовет проблему в других странах», - подчеркнул министр.