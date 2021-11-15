Россия снова обратилась к Черногории с требованием выдать Тельмана Исмаилова

Генеральная прокуратура России направила ходатайство в Черногорию с просьбой инициировать отмену решения о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, обвиняемому в РФ в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Министру внутренних дел, координатору Министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25 октября 2021 года направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т.М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища", - заявили в Генпрокуратуре РФ.

В российском надзорном ведомстве напомнили, что 7 октября в Черногорию был направлен запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека, убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия: "До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Согласно публикациям в средствах массовой информации, Министерством внутренних дел Черногории 22 октября вынесено решение о предоставлении Исмаилову убежища".

Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции. Бизнесмену было предоставлено политическое убежище в Черногории и его отпустили на свободу.