Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

"Гомельтранснефть", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", на трое суток ограничил прокачку нефти в направлении Польши. Об этом в среду, 17 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании "Транснефть" Игоря Демина.

По его словам, накануне на одной из веток магистрального нефтепровода начался "внеплановый ремонт", который может продлиться до трех суток.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае, если Европейский союз введет новые санкции в отношение Минска, стимулирующего наплыв мигрантов на внешние границы ЕС. " Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?", - заявил он 11 ноября.