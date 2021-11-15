Ровшан Рзаев обсудил с представителем ЕС вопрос возвращения вынужденных переселенцев

Михалко был проинформирован об основных направлениях государственной политики, реализуемой в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что решению их социальных проблем всегда уделяется особое внимание. Также подчеркнуто, что первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда проявляет чуткое и заботливое отношение к этой категории граждан.

Поздравив Петра Михалко с назначением на столь важный пост, председатель госкомитета пожелал ему успехов в работе.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с новоназначенным представителем ЕС в Азербайджане Петером Михалко, сообщили haqqin.az в госкомитете .

Заявлено, что подавляющее большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться на освобожденные в прошлом году территории - свое постоянное место жительства. "Процесс добровольного возвращения начнется после того, как там будут обеспечены безопасность и достойные условия жизни. По поручению президента в настоящее время государственные структуры осуществляют деятельность с целью решения соответствующих вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по различным аспектам международного опыта в решении вопросов, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами, и его использованию в нашей стране.

Глава Представительства ЕС в Азербайджане Петр Михалко поблагодарил за теплый прием. Он выразил сожаление по поводу того, что граждане Азербайджана были вынуждены жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев около 30 лет, отметив, что верит в скорейшее их возвращение на свои родные земли.