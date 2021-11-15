Эрдоган: Развитые страны на пороге крупнейшего экономического кризиса

После предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года были предприняты многочисленные попытки по формированию масштабного экономического кризиса в Турции, однако страна выстояла и предотвратила все происки недругов Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Anadolu.

Он отметил, что развитые страны мира сегодня находятся на пороге крупнейшего экономического кризиса с окончания Второй мировой войны, подчеркнув , что это, безусловно, приведет к кризисным ситуациям в социальной и политической сферах.