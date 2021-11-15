Эрдоган: Развитые страны на пороге крупнейшего экономического кризиса
После предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года были предприняты многочисленные попытки по формированию масштабного экономического кризиса в Турции, однако страна выстояла и предотвратила все происки недругов Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Anadolu.
Он отметил, что развитые страны мира сегодня находятся на пороге крупнейшего экономического кризиса с окончания Второй мировой войны, подчеркнув , что это, безусловно, приведет к кризисным ситуациям в социальной и политической сферах.
Эрдоган заметил, что успешно минимизировав ущерб от пандемии, современная Турция выгодно отличается от многих стран мира: "Достигнув целей, поставленных на период до 2023 года, наша страна вступит в совершенно новый этап развития".
Касаясь значимости сохранения темпов экономического роста, он призвал к обеспечению стабилизации цен в стране, а также добавил, что борьба с инфляцией будет продолжена.
Президент Турции призвал предпринимателей использовать кредиты под низкие проценты и инвестировать в экономику страны.