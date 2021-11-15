Чавушоглу: Азербайджан никогда не останется одиноким перед лицом провокаций

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, говоря о напряженности на азербайджано-армянской границе, заявил, что Азербайджан никогда не останется одиноким перед лицом провокаций Армении. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашид Альзаяни.

«Азербайджан никогда не останется один на один перед армянской провокацией. Эти действия являются террористическими актами против азербайджанских территорий. ...Мы не бросим своих братьев в беде», - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Министр подчеркнул, что Азербайджан предложил Армении соглашение о мире, но она внедрила своих солдат на азербайджанские земли и совершила нападение.

«Победившая, сильная сторона предложила мир, но армяне после подписания соглашения о прекращении огня внедрили своих солдат на территорию Азербайджана. Это неправильно», - сказал Чавушоглу.