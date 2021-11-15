Чавушоглу: Азербайджан никогда не останется одиноким перед лицом провокаций
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, говоря о напряженности на азербайджано-армянской границе, заявил, что Азербайджан никогда не останется одиноким перед лицом провокаций Армении. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашид Альзаяни.
«Азербайджан никогда не останется один на один перед армянской провокацией. Эти действия являются террористическими актами против азербайджанских территорий. ...Мы не бросим своих братьев в беде», - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.
Министр подчеркнул, что Азербайджан предложил Армении соглашение о мире, но она внедрила своих солдат на азербайджанские земли и совершила нападение.
«Победившая, сильная сторона предложила мир, но армяне после подписания соглашения о прекращении огня внедрили своих солдат на территорию Азербайджана. Это неправильно», - сказал Чавушоглу.
Он также отметил, что Турция предпримет совместные меры для установления стабильности в регионе.
«Если Армения готова, то мы тоже готовы. Но она с такими провокациями она будет проигрывать», - заявил Мевлют Чавушоглу.
По словам Чавушоглу, Анкара выступает за открытие новой страницы сотрудничества.
«Ереван должен раз и навсегда признать, что это территории Азербайджана, которые были незаконно оккупированы Арменией», - сказал министр.