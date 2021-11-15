Арам Абрамян: Члены партии Пашиняна получили приказ шантажировать русских

«Вчера члены "Гражданского договора" (партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна – ред.) получили приказ от своего начальника шантажировать русских». Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор газеты "Аравот" Арам Абрамян.

По словам главреда газеты, эти призывы звучали с трибуны Национального собрания Армении: «Вчера члены ГД получили указание от своего начальника шантажировать русских с трибуны парламента».

«Во-первых, депутаты, прошедшие в парламент со списком, составленным Пашиняном, не имеют политического веса, авторитета, чтобы их заявления имели какое-либо влияние на русских или международное сообщество. Во-вторых, с Россией нужно работать аппаратно, бюрократически, это не та страна, на которую могут повлиять пиар-акции. И, наконец, ситуация на поле боя вовсе не вина русских. Причина в заброшенном состоянии...», - подытожил А.Абрамян.