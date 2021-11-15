Новый турнир по Counter Strike - Global Offensive в Азербайджане

Ожидается, что в соревновании примут участие до 20 команд геймеров из всех регионов страны. Чемпионат начнется 1 декабря и завершится 17-го. Победители турнира получат призы и подарки от GLA, Lenovo и Intel.

Отметим, что GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день организовала уже более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями этой лиги, учрежденной для формирования культуры киберспорта, являются развитие спортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.